У путіна цинічно заявили, що удар по Одеському порту не має вплинути на експорт зерна

росія, яка менше ніж за добу порушила так звану "зернову угоду", продовжує вигадувати недолугі виправдання. Цього разу в кремлі розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.

Напередодні представниця мзс держави-агресорки марія захарова розповіла про цілі, які начебто атакувала росія в порту. З черговою заявою поквапився і рупор кремля дмітрій пєсков – звісно, вона про те, що "росія нічого не порушувала".

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пєсков каже, що удар по порту не має вплинути на експорт

У москві пробують переконати міжнародну спільноту, що удар по інфраструктурі Одеси "не вплинув і не може вплинути на відвантаження зерна по угоді". пєсков божиться, що цілили по "військових цілях".

росія вимагає від ООН виконання зобов'язань

Вдаривши по порту ракетами, росія нахабно вимагає в ООН дотримуватись своїх зобов'язань щодо договору. Мовляв, треба виконати частину роботу і зняти непрямі обмеження щодо російського експорту.

Раніше Марченко назвав заяви росії "тупими"

Спочатку, зазначимо, росія взагалі заявляла, що не стріляла по Одеському порту. Проте після тиску міжнародної спільноти москва таки визнала: ракетна атака була, проте по "воєнному кораблю". Голова Одеської ОВА Максим Марченко назвав таку поведінку держави-агресорки "тупою".

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Обстріл Одеського порту: що відомо

23 липня росія запустила по Одесі 4 ракетами з акваторії Чорного моря. Дві з них збила система ППО.

Ще 2 потрапили в Одеський морський порт. Кілька осіб постраждали.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте це їм не вдалось.

Західні країни різко розкритикували дії росії. А в МЗС України назвали обстріл "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана".

Дивіться у відео – наслідки обстрілу Одеського морського порту: