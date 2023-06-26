Є влучання в Одеському районі, – в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки

Вночі 26 червня росіяни знову атакували Україну. На жаль, під час цієї атаки є 2 влучання в Одеській області.

Найбільше ворог атакував з Півдня, цілившись по Одеській області. Вороги прикривалися грозовим небом та штормом – це значно ускладнює виявлення цілей. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки.

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Над грозовим небом Одеси збили майже усі цілі

Сили ППО збили над Одеською областю 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Крім цього, внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило.

Що відомо про нічні атаку України 26 червня