Росія вчергове цинічно обстріляла центр Покровська: ракети влучили в університет і школу

Росія в ніч на 28 лютого знову вдарила по центру Покровська на Донеччині. Поліція вже задокументувала понад 20 руйнувань внаслідок удару.

Російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Покровськ Донецької області. На щастя, за попередньою інформацією МВС, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

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Куди влучили росіяни

Внаслідок обстрілу значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет. Під час атаки окупантів дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу.

Наслідки удару по центру Покровська / Фото Нацполіція

Також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога,

– зазначили у МВС.

За повідомленням Нацполіції, Росія цинічно обстріляла Покровськ вночі: о 00:50 28 лютого.

Окупанти вдарили по Куп'янську

Росіяни продовжують бити по мирних українських містах, зокрема 28 лютого під ударом опинився також Куп'янськ на Харківщині. Окупанти використали для обстрілу міста ФАБ-500.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки. Станом на 15:30 відомо про 5 поранених та 2 загиблих. Ймовірно, під завалами все ще залишаються люди.

Також зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

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