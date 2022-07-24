Як можна робити такі тупі заяви, – Марченко про пояснення росії щодо обстрілу порту Одеси

Після доби заперечення росіяни таки визнали, що обстріляли Одеський порт. У москві кажуть, що, мовляв, цілили в "український військовий корабель". Голова Одеської ОВА жорстко "пройшовся" по таким поясненням.

Марченко охарактеризував заяву представниці мзс росії марії захарової. Для окупантів голова ОВА слів не пошкодував.

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Спочатку росіяни казали, що українці обстріляли самі себе

Голова ОВА нагадав, що одразу після удару російські пропагандисти не вигадали нічого кращого, аніж сказати, що українці самі себе обстріляли. Проте це не спрацювало, адже половина міста бачила ракети, які летіли з моря.

Коли обстріл гостро засудила міжнародна спільнота, у кремлі почали шукати інші "легенди". Зупинились на такій: мовляв, вони не порушили договір, адже атакували не зерно і не інфраструктуру, що необхідна для його експорту.

Але ж порт – це і є інфраструктура, що необхідна для вивезення зерна. Як взагалі можна робити такі тупі та безглузді заяви,

– зауважив Марченко.

Голова Одеської ОВА запевнив, що, незважаючи ні на що, Україна готова до будь-яких дій окупантів та нема сумнівів у перемозі.

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Спалахнув скандал у ЗМІ через "коментар" ООН

Зазначимо, що напередодні генсек ООН Антоніу Гутерреш гостро засудив порушення так званої "зернової" угоди підписаної у Стамбулі. Проте видання The New York Times з посиланням на неназване джерело в організації неаписало, що, мовляв, росіяни технічно договір не порушували. Це викликало обурення МЗС України, в ООН коментар для NYT спростували.

Обстріл Одеського морського порту: коротко

Вранці 23 липня росіяни 4 ракетами обстріляли Одеський морський порт, 2 ракети збили українські сили ППО.

Поранення отримали кілька осіб.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог цілив по зерносховищу, проте у нього не потрапив.

Західні країни розкритикували удар росії по Одесі, зазначивши, що довіряти москві після цього не можна.

До теми – наслідки обстрілу Одеського порту у відео: