Святкував день народження: на Запоріжжі чоловік трагічно загинув під час ворожого обстрілу

Російські військові не припиняють скоювати злочини проти цивільного населення України. 30 грудня вони обстріляли Запоріжжя, забравши життя ще одного українця.

Масованої атаки 29 грудня із кількома десятками жертв окупантам виявилося замало. Вони продовжують цинічно бити по цивільній інфраструктурі.

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Вбили у день народження

Зранку о 12:30 країна-агресорка вдарила по житловій забудові міста Степногірськ з РСЗВ. Унаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель. Йому було 43 роки. У цей день він якраз святкував свій день народження.

Моторошно. У голові не вкладається, як раш*стських ******** (злочинців – 24 Канал) носить земля. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!,

– прокоментував трагедію начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Росіяни вдарили по житловій забудові / Фото Запорізька ОВА

Противник обстріляв Степногірськ / Фото Запорізька ОВА

Раніше цього дня окупанти атакували Запоріжжя "Іскандером". Близько 11:34 ворог вдарив по обласному центру ракетою, яку знешкодили сили ППО. Рештки впали на відкритій території на околицях міста. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Масована атака на місто: що відомо