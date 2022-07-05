Вдарили по одному з підприємств, постраждала людина: деталі та фото наслідків обстрілу Шостки
Джерело:Дмитро Живицький
Збройні сили Росії обстріляли 5 громад у Сумській області, завдавши близько 60 ударів. Війська агресора гатили з артилерії та мінометів, а також атакували ракетами.
Росія завдала масованого удару по Сумщині
Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що за ніч росіяни обстріляли території Білопільської, Юнаківської, Шалигінської та Середино-Будьської громад.
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За словами Живицького, після 21 години тривав артобстріл Білопільської громади: зафіксовано 5 мінометних "прильотів" та 5 пострілів із САУ. Також близько 22:30 зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.
Керівник Сумської ОВА повідомив, що близько 4 ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, внаслідок чого одна людина поранена. Міський голова Шостки Микола Нога інформував, що по території громади російські окупанти випустили дві ракети.
Живицький повідомив, що після 4 ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних "прильотів" та 12 із САУ. Через обстріл ворога пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.
Наслідки ракетного удару по Шостці та приватний сектор Середина-Буди / Фото з телеграму Живицького
Під вогнем ворога близько 5 ранку опинилася Шалигінська громада, де зафіксовано 8 мінометних "прильотів". Водночас зі ствольної артилерії окупанти 5 разів обстріляли Середино-Будську громаду. Майже о 7 ранку зафіксовано 4 мінометні постріли по Шалигінській громаді.
Росія нещадно б'є по Сумській області
- Російські військові систематично обстрілюють території Сумської області. Найчастіше під вогнем ворога опиняються прикордонні райони Сумщини.
- Так, 26 червня збройні сили Росії випустили по Сумській області понад 150 мін і снарядів. Тоді найбільше постраждала Краснопільська громада, де було близько сотні "прильотів".
- Неспокійно на Сумщині було й протягом наступних днів. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький увечері 28 червня повідомив про двох загиблих та трьох поранених.
- 29 червня окупанти для обстрілів Сумщини використовували гелікоптер та безпілотники. Також на кордоні відбулася перестрілка з росіянами, через що поранень зазнала одна людина.
- Протягом 2 липня та зранку 3 липня у Сумській області було зафіксовано 50 "прильотів".
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