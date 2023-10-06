Усім від 18 до 85 років: в якому зараз стані поранені внаслідок удару по Харкову

Внаслідок ранкової атаки по Харкову поранень зазнали 30 людей. У більшості з них – вибухові травми.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову.

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Багатьох людей госпіталізували до лікарні

Загалом поранень через вранішній обстріл Харкова зазнали 30 людей, з них 20 чоловіків і 9 жінок у віці від 18 до 85 років. Також серед постраждалих – 11-місячний малюк.

Більшість поранених, зокрема немовля, перебувають у середньому стані. Переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук, ніг і обличчя, а також гематоми. У двох постраждалих гостра реакція на стрес.

Також є кілька "легких" пацієнтів, яким надали допомогу на місці.

Окупанти забрали життя бабусі та її онука

В ОВА також повідомили, що внаслідок ракетного удару по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик, який є братом пораненого 11-місячного малюка, і жінка 67-річна жінка – його бабуся.

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