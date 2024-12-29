Останніми обстрілами Росія намагалася розділити енергетичну систему Сходу та Заходу України

За час повномасштабного вторгнення Росії не вдалося здійснити такий обстріл, щоб створити суцільний блекаут в Україні. Тому нині росіяни вдались до нової стратегії.

Ворог тепер намагається блокувати електропостачання в окремі регіони України. Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що країна-агресорка завдає ударів і по Сходу, і по Заходу України.

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Росія намагалася розділити енергетичну систему Сходу і Заходу України

Директор енергетичних програм зазначив, що Росія розуміє, що вона не здатна знищити одразу всю енергетичну систему України. Протягом повномасштабного вторгнення країна-агресорка здійснила понад 30 обстрілів української енергетики.

Однак Росія не досягла поставленої мети – занурити нашу країну в тотальну пітьму,

– зауважив Омельченко.

Тому тепер Кремль хоче зробити це щодо східних та південних регіонів України. Знаючи, що основна генерація розташована на Заході, а саме 3 атомні електростанції, окупанти намагаються знищити теплову та гідрогенерацію на Півдні та Сході.

Зауважте! Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поділився інформацією про те, що нині в Україні відсутній доступ до 2 – 2,5 гігавата потужностей. Складною ситуація є на Сході, де росіяни пошкодили ТЕЦ.

Крім того, ворог намагається зруйнувати системи передавання, які імпортують електроенергію із Заходу на Схід.

Ціль росіян зрозуміла – відокремити енергетичну систему Сходу і Заходу, щоб створити проблеми на Сході з огляду енергозабезпечення,

– наголосив директор.

Нагадаймо, що кілька днів тому Росія завдала масованого удару по Україні. Частина Івано-Франківської області та 500 тисяч абонентів Харкова залишилися без електропостачання. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Вінницькій та Дніпропетровській областях.