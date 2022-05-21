Обстріл вокзалу у Краматорську здійснили з окупованої Донеччини, – СБУ

Служба безпеки отримала докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 людина, а 121 отримали поранення.

У СБУ наголосили, що експертиза підтвердила, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, відому як "Точка У".

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СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії,

– йдеться у повідомленні.

Для обстрілу застосували "Точку У"

За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.