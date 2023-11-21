Росія вдарила ракетою по Запоріжжю: вибуховою хвилею пошкоджені будинки

Російська армія ввечері 21 листопада здійснила ракетний обстріл по Запоріжжю, внаслідок чого лунали потужні вибухи. Зрештою стало відомо, що внаслідок ракетного удару в місті є пошкодження.

Так, у Запоріжжі вибуховою хвилею пошкодило будинки, розташовані поблизу місця вибуху. Туди оперативно прибули екстрені служби.

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Наслідки вибуху у Запоріжжі

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що близько 20 години 43 хвилини російські загарбники завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Водночас наразі спецслужби вивчають, що саме це була за ракета.

Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території,

– мовиться у дописі ОВА.

Малашко також наголосив, що інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило. Водночас вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків у місті.

Про наслідки атаки в Запоріжжі розповів також і секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що внаслідок вибухової хвилі у 21-му будинку приватного сектору пошкоджено вікна, двері та дахи.

Наслідки вибуху у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Анатолія Куртєва

"Частина будинків залишилась без світла. Енергетики почнуть відновлювати електрику вже сьогодні", – наголосив Куртєв.

Він також додав, що на місці вже працюють комунальні автобуси, в яких мешканці ушкоджених будинків можуть зігрітися та отримати допомогу. Куртєв запевнив, що найближча до місця вибуху школа готова до приймання людей на тимчасове проживання.

У Запоріжжі ввечері стався вибух

Ввечері 21 листопада потужні вибухи також пролунали у Запоріжжі. До цього у місті лунали сигнали повітряної тривоги.

У моніторингових телеграм-каналах зазначали, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням. Ракету могли запустити з південного напрямку.

Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Запорізькій області о 19 годині 14 хвилин. Тоді військові попереджали про загрозу застосування російських безпілотників типу "Шахед".

Того ж вечора вибухи також лунали й у Сумах. За повідомленнями очевидців, таких вибухів було кілька.

Зрештою у Сумській ОВА розповіли, що всі гучні звуки, які могли чути жителі міста, були роботою протиповітряної оборони по ворожих об'єктах.