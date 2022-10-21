Ракетою поцілили у центр транспортного вузла у Запоріжжі: є 5 поранених
Російські окупанти атакували ракетами С-300 центр Запоріжжя. Під наслідки обстрілу потрапив транспорт.
По це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає 24 канал.
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"Пошкодили житловий будинок, газогін. Комунальним службам та рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу", – зазначив Старух.
Наслідки обстрілу
Керівник ОВА сказав, що під обстріл потрапив один з транспортних вузлів, де були автомобілі. Там постраждали 4 людини. Загалом місті 5 поранених від сьогоднішнього обстрілу.
Якраз в автомобілі їхали поліцейські із завдання. Машина потрапила під наслідки вибуху. Цивільні, як правило, зупиняються, а поліцейські виконували свої обов'язки і їхали. Троє з них мають поранення середньої важкості, – зазначив глава ОВА.
Він додав, що наразі пораненим надають допомогу, а наслідки обстрілу ліквідовують. Старух наголосив – серед об'єктів ураження жодного військового, їх немає навіть поряд.
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Ситуація у Запоріжжі: останні новини
- Вранці 21 жовтня у місті пролунали 6 вибухів. Після обстрілу у місті можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці радять не наближатися до них.
- Офіс генпрокурора опублікував фото наслідків обстрілу.
- Також окупанти сьогодні пошкодили у Запоріжжі школу. Там руйнувань зазнав дах, повилітали вікна.
- Росіяни атакували Запоріжжя і 17 та 16 жовтня. Вони пошкодили 2 школи та влучили у парк.