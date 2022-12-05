Росіяни вночі вдарили по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя, у Кривому Розі були вибухи

Російські окупанти вночі на 5 грудня вкотре атакували Запоріжжя. Ворожі ракети влучили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили близько опівночі. Майже одночасно з сиренами в обласному центрі пролунали звуки вибухів.

Читайте також Удари по енергосистемі України: Блінкен пояснив, чому Путін обрав варварську тактику

Наслідки нічних обстрілів міст України

За даними місцевих телеграм-каналів вибухи у Запоріжжі були настільки потужні, що їх почули навіть мешканці Дніпропетровської області.

Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств,

– повідомив виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Інформацію про постраждалих серед населення ще уточнюють. На місці прильоту працюють всі відповідні служби. Куртєв наголосив, що Росія – держава-терористка.

Неспокійно було також у Кривому Розі. О 02:11 мер міста Олександр Вілкул повідомив про декілька потужних вибухів. Він закликав місцевих мешканців нічого не фотографувати для соціальних мереж. Інформацію ще встановлюють.

Попередні обстріли Запоріжжя

Попереднього разу росіяни атакували спляче місто вночі на 2 грудня. Тоді окупанти також спрямували свої ракети на промислову та енергетичну інфраструктури Запоріжжя. На місці прильоту спалахнула пожежа. Наші рятувальники вдало спрацювали й швидко ліквідували вогонь. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки не було.

25 листопада загарбники влучили по передмістю Запоріжжя. Смертоносні снаряди зруйнували цивільну інфраструктуру. Вони атакували будівлі, які були розташовані біля лікарні.