Під ударом була "Мотор Січ": що саме хотіли знищити окупанти

Росія 5 серпня здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Цього разу ворог зокрема вдарив по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив, що ворог намагається знищити одне з провідних у світі виробництв зокрема з авіаційних двигунів, адже розуміє, що не зможе їм заволодіти. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ще можуть дістати з лінії фронту

Українське підприємство "Мотор Січ" має виробничі потужності з виготовлення двигунів. Вони частково вивезені звідти. Проте самі комплекси на території підприємства залишились.

Саме тому росіяни намагаються добити "Мотор Січ", щоб повністю виключити виробництво двигунів. Поки що окупанти можуть це зробити – дістати ракетами, адже виробництво розташовано неподалік від лінії фронту у Запорізькій області,

– наголосив військовий експерт.

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На "Мотор Січі" виготовляються кращі авіаційні двигуни серед країн колишнього Радянського Союзу та Варшавського договору (до Організації Варшавського договору 1955 – 1991 входили – Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СРСР, Чехословаччина – 24 Канал).

"Китай за допомогою "лівої схеми" намагався заводом "Мотор Січ" заволодіти. А зараз росіяни, розуміючи, що ніколи вони не побачать Запоріжжя та "Мотор Січ" вчиняють спроби її знищити, поки мають таку можливість", – зазначив Роман Світан.

Що відомо про підприємство "Мотор Січ"

Це одна з відомих у світі корпорацій з виробництва, а також розробки, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів. Вони використовуються для виготовлення літаків та гелікоптерів. Крім того, для промислових газотурбінних установок. Підприємство "Мотор Січ" розташоване в місті Запоріжжя.

Китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd намагалася співпрацювати з "Мотор Січчю", проте після втручання СБУ була припинена спроба Китаю побудувати на своїй території завод з виробництва авіадвигунів за українськими технологіями.

Водночас у 2019 році китайська компанія спробувала купити акції "Мотор Січ", проте Антимонопольний комітет України не розглянув відповідну заявку.

У жовтні 2022 року було затримано керівника "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва. Йому висунули звинувачення у державній зраді. Пізніше журналісти опублікували аудіофрагменти розмов Богуслаєва, на яких є підтвердження його співпраці з Росією на початку війни.

У листопаді 2022 року "Мотор Січ" очолив Олексій Нікіфоров.