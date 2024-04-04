Унаслідок нічних обстрілів загинув енергетик

4 квітня 2024, 10:41
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство енергетики України

У ніч проти 4 квітня окупанти атакували Україну. Унаслідок ворожих обстрілів загинув енергетик, а ще один – отримав серйозні поранення.

У Харкові під час атаки "Шахедами" також загинули рятувальники. Вони прибули ліквідовувати наслідки обстрілів, коли ворог завдав повторних ударів.

До теми У Харкові серед поранених є медсестра та поліцейський: деталі нічного удару по місту

У двох областях постраждали енергетики

У ніч проти 4 квітня ворог не полишав обстрілів України. Так, окупанти атакували Харківщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі, а також енергетичному об'єкту. 

Так, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного обстрілу "Шахедами" постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".  Він отримав серйозні поранення й був госпіталізований. Нині медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Також під час обстрілів було пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

У Сумській області внаслідок обстрілів загинув енергетик. Так, ворог завдав авіаудару по селу Самотоївка. Внаслідок вибуху КАБ смертельні поранення отримав 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять.

На Дніпропетровщині ворог також атакував об'єкт енергетики – сонячну електростанцію. Внаслідок атаки виникла пожежа. Охоронець електростанції першим почав ліквідовувати займання й отримав серйозні опіки. 

Нічна атака "Шахедами": що відомо

  • У ніч проти 4 квітня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударними БпЛА ворог прицільно атакував Харківщину – близько 15 дронів-камікадзе ворог спрямував для ударів. 
  • Усього було зафіксовано пуски 20 "Шахедів". Українським захисникам вдалося збити 11 із них. Як пояснили Повітряні сили, частину дронів не вдалося збити, оскільки окупанти атакували прифронтову область, а перша група "Шахедів" атакувала близько до кордону з Росією. 
  • Унаслідок нічної атаки у Харкові загалом загинуло 4 людини, ще 12 – зазнали різних травм. Щонайменше стан 3 постраждалих наразі оцінюється як тяжкий.
  • Як повідомили в ОВА, під час нічної атаки ворог завдавав ударів по Салтівському та Новобаварському районах. Є пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будинки. 

Автор: Анжеліка Байбак