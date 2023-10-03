Україна підготувала план дій на випадок блекаутів, – МВС

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів про підготовку енергосистеми України до ймовірних обстрілів з боку російських загарбників. Зокрема, він зазначив, що наша держава має план на випадок блекауту.

Міністр наголосив, що наша держава вже знає, як реагувати на труднощі викликані обстрілами енергетичної інфраструктури нашої держави. Зокрема, це стосується й посилення українських правоохоронних служб.

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Клименко розповів про підготовку до зими

Міністр внутрішніх справ розповів, що цього дня він провів перше засідання координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії. Мета цього об'єднання своєчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні.

У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках,

– наголосив він.

Крім того, Клименко запевнив, що координаційний штаб уже підготував план дій у разі довготривалих відключень електроенергії в регіонах України.

"Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів", – сказав міністр.

Наостанок він запевнив, що міністерство та координаційний штаб знає, як реагувати на подібні виклики. Адже вже мають досвід з 2022 року.

Україна готується до ймовірних обстрілів енергетики