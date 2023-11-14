Який найоптимістичніший сценарій для росіян в обстрілі енергетики України: у Міненерго відповіли

Російська армія готується завдавати ударів по енергосистемі України, як вона це робила й у 2022 році. Водночас окупанти мають певні наміри, які вони хочуть досягти завдяки цим атакам.

Про це в ефірі національного марафону розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко. Крім того, він підкреслив, що обстріли окупантів можуть призвести до розкладання української енергосистеми, інформує 24 Канал.

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Окупанти мають одну ціль у своїх обстрілах

Галущенко наголосив, що російська армія прагне досягти найпесимістичнішого сценарію для української енергосистеми. За його словами, окупанти будуть робити все, щоб її втілити у реальність.

Це те, що вони намагаються досягти – це, безумовно, блекаут України,

– сказав він.

Міністр підкреслив, що у разі нових російських атак на енергетику, нашій державі потрібно буде заново складати всю енергосистему. Це буде потрібно для того, щоб відновити її й постачати світло в дім кожного українця.

Наостанок Галущенко наголосив, що у відновленні енергосистеми українські енергетики вже мають досвід. Вони чітко розуміють і знають, що потрібно робити для того, щоб відновити цілісність української енергосистеми.

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