В Ізраїлі заявили про загибель військового внаслідок обстрілу із Сектору Гази

Збройні сили Ізраїлю повідомили про загибель свого військового. Внаслідок обстрілу зі Сектору Гази із застосуванням протитанкової ракети 12 травня загинув старший сержант Омер Табіб.
Джерело:The Jerusalem Post
Ще 2 військовослужбовців внаслідок обстрілу ХАМАС отримали поранення – середні та важкі.
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Ізраїль повідомив про втрату воїна
Водночас вранці 12 травня загинув старший сержант Омер Табіб, боєць 931-го батальйону бригади "Нахаль". Він став жертвою обстрілу зі сторони Сектору Гази із застосуванням протитанкової ракети.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ХАМАС запустив у сторону ізраїльського селища Натів а-Асара російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет". Комплекс влучив у позашляховик, в якому і перебував загиблий військовий.
Що відомо про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною
- Конфлікт між сторонами загострився, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Через це на Храмовій горі спалахнули масові сутички між палестинцями та правоохоронцями. Відомо про щонайменше 222 постраждалих.
- 10 травня бойовики ісламістського угруповання ХАМАС відправили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь держава атакувала об'єкти Сектору Гази.
- Ввечері 11 травня Палестина знову обстріляла Тель-Авів. Ізраїль завдав удару у відповідь.