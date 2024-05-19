Вшанування жертв ворожої атаки: на Харківщині 20 травня оголосили Днем жалоби

Вдень, 19 травня, російські загарбники завдали ракетного удару по Малоданилівській громаді, внаслідок чого загинули люди. Через це у Харківській області 20 травня оголосили Днем жалоби.

Росіяни активно обстрілюють Харківську область, внаслідок чого страждають люди. Сьогоднішні атаки забрали життя щонайменше 11 людей.

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Оголосили День жалоби

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в області 20 травня оголошено Днем жалоби за загиблими під час ракетного удару, який завдала російська армія по Малоданилівській громаді.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади ворог забрав життя 11 людей. Серед загиблих також є вагітна жінка.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо,

– додав Синєгубов.

У Харківській області оголосили День жалоби / Фото Олега Синєгубова

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