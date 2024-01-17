Двоє людей загинуло: Росія атакувала Дніпровський район Херсона

Росіяни 17 січня кілька разів обстріляли Дніпровський район Херсона. Є загиблі. Цей район розташований безпосередньо на узбережжі Дніпра. Окупанти вдарили, зокрема, по приватних домівках.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що вздовж узбережжя Дніпра небезпечно перебувати. Усе через ворожі обстріли, які не вщухають.

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"Удар був по приватних домівках. В одному з гаражів спалахнула пожежа. Згоріла автівка і гараж повністю. Одна людина, яка перебувала на вулиці, загинула", – розповів депутат Херсонської обласної ради.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, також у Дніпровському районі під удар росіян потрапила цивільна машина. Унаслідок цього загинув 65-річний водій.

Також унаслідок атак ворога поранення зазнали двоє жінок.

Яка ситуація з обстрілами

Протягом минулої доби, 16 січня, росіяни понад 70 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. 36 із них – атаки на Херсон. Загалом протягом вівторка загарбники випустили понад 350 снарядів.

"Це – мінімальна кількість, бо інколи кількість снарядів доходить до 800 за добу", – сказав Хлань.

Окупанти періодично обстрілюють критичну інфраструктуру у різних районах Херсона. Унаслідок цього виникають проблеми зокрема, з електрикою та теплопостачанням. ДСНС та комунальники протягом короткого періоду часу ліквідовують наслідки атак.

Ситуація по всіх районах вкрай небезпечна. Обстріли постійні, й ситуація з відключеннями постійно повторюється,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Атаки на Херсонську область