Не курсували тролейбуси, є постраждалі: які наслідки нічного обстрілу Херсона
Джерело:Роман Мрочко
Росіяни щодня атакують Херсон, наражаючи на небезпеку мирних жителів, ускладнюючи їм життя. Зокрема, після чергової хвилі нічних обстрілів у місті перестали курсувати тролейбуси. Також є постраждалі.
Начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко уточнює, що в ніч на 23 грудня було пошкоджено контактну мережу в обласному центрі. Водночас фахівці роблять усе можливе, аби повернути транспорт до роботи.
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Херсонські тролейбуси не курсували
Як констатує влада, саме енергетики з комунального підприємства "Херсонелектротранс" провадять роботи з відновлення мережі – після усунення пошкодження всі тролейбуси вийдуть на лінію.
Знову внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі немає можливості вивести тролейбуси на маршрути,
– пише Мрочко.
Важливо, що за минулу добу російська армія 17 разів обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів.
Ураження зафіксували в таких населених пунктах:
- Садове;
- Херсон;
- Придніпровське;
- Антонівка;
- Інженерне.
Водночас голова ОВА Олександр Прокудін вранці 23 грудня розповідав про ситуацію загалом в області. За його словами, за минулу добу окупанти здійснили 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.
По Херсону ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили в житлових кварталах населених пунктів області. Через агресію 6 людей було поранено,
– констатував очільник регіону.
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Атаки з боку Росії не припиняються
- Ніч проти 23 грудня була неспокійною загалом по Україні. Очільник Одеської ОВА повідомляв, що внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено вікна навчального закладу.
- Окрім того, жителі Хмельницького чули вибухи. Міський голова обласного центру писав про результативну роботу протиповітряної оборони в регіоні по російських дронах-камікадзе.
- Разом з тим вранці 23 грудня в Повітряних силах констатували, що вночі ліквідували в небі 9 безпілотних літальних апаратів, які загарбники випустили з території тимчасово окупованого Криму.