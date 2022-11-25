Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах Херсона, – Хлань

Росія продовжує тероризувати Херсон масованими артилерійськими обстрілами. Місто страждає від ударів як зі ствольної артилерії, так і зі систем залпового вогню.

Окупанти не шукають військових цілей, а прямо б'ють по житлових кварталах міста. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Депутат зазначив, що російські обстріли Херсона і правобережжя області стали "абсолютно хаотичними".

Вчорашній день був найбільш "чорним" від початку окупації, тому що була і велика кількість жертв, і велика кількість поранених. Окупанти вчора цілеспрямовано влучали у житлові масиви,

– пояснив військовослужбовець.

За його словами, росіяни атакували один із найгустонаселеніших мікрорайонів на півночі Херсона – постраждав житловий масив "Таврійський".

"Окупанти влучили у багатоповерхівки якраз цього району і були трагічні наслідки. Також ворог весь день вчора хаотично обстрілював Херсон в тому числі й зі ствольної артилерії. А ввечері системами "Град" накрили одне з житлових поселень", – додав Хлань.

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Він вказав, що на сьогодні у місті спостерігається висока інтенсивність обстрілів, руйнувань та постраждалих.

"Це означає, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах. Військових і військових частин у цих районах немає і не було – це виключно житлові райони, де мешкають цивільні громадяни. Тому це черговий злочин рашистів і доказ, що Росія – це країна-терорист", – резюмував депутат.

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