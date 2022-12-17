Чоловік загинув у авто, – активіст розповів про новий обстріл Херсона та ситуацію в місті

Росіяни постійно обстрілюють Херсон, тому в місті фактично немає безпечних місць. Один чоловік у приватному секторі загинув у своєму авто.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше повідомлялось про те, що у ЗСУ прокоментували повідомлення про українські війська на лівобережжі Херсонщини.

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Безпечних місць у Херсоні немає

Молчанов зазначив, що під час обстрілів на заході міста у приватному секторі чоловік загинув у своєму авто, що показує те, що пересуватись містом небезпечно. На вулицях, які йдуть з півночі на південь, усюди небезпечно, на вулицях, що йдуть з заходу на схід, слід триматись південного боку, який прикривають багатоповерхові забудови. Та загалом у приватному секторі й на верхніх поверхах не діє і правило 2 стін.

Снаряди з реактивної артилерії летять за балістичною траєкторією, тому падають під фактично прямими кутами. Небезпечні фасади багатоповерхових будинків, що виходять на Дніпро. Особливо ті, що не мають перед собою інших забудов або мають нижчі забудови,

– зауважив херсонський активіст.

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Укриття в Херсоні

Він продовжив, що в Херсоні час від пострілу до прильоту складає 1,5 – 2 хвилини, й цього часу недостатньо, аби переміститись в укриття. Загалом більш-менш обладнані бомбосховища є у лікарнях, але добігти туди люди не встигнуть. Тому слід або ж користуватись правилом 2 стін, або ж підвалами в багатоквартирних будинках.

"З верхніх поверхів слід тікати на сходи нижчих поверхів, щойно пролунає сигнал повітряної тривоги чи буде чутно звуки обстрілів", – наголосив Молчанов.

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