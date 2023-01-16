Троє загиблих та 14 поранених: Росія за добу 90 разів обстріляла Херсонщину

Росія продовжує атакувати Херсон і Херсонщину, зокрема не припиняють тероризувати херсонські лікарні. Сьогодні удари завдали по дитячій обласній лікарні в Херсоні, а в неділю влучили у приміщення Червоного Хреста.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що це свідомий акт тероризму, адже окупанти добре знають, що будівлі, по якім вони завдають ударів, це не військові об'єкти та не критична інфраструктура.

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Він повідомив, що за добу зафіксовано 90 обстрілів по території Херсонщини, 21 – безпосередньо по місту Херсон.

На жаль, 3 людини загинуло, 14 отримали поранення. Є важкі поранення, і зараз лікарі борються за життя цих людей,

– розповів Соболевський.

Він зауважив, що обстріли тривають протягом дня. Зранку, 16 січня, було влучання в дитячу обласну лікарню.

"На щастя, там ніхто не постраждав. Пошкоджено будівлю. Сьогодні-завтра усунемо ушкодження і продовжимо працювати", – зазначив він.

Акти тероризму

За словами заступника голови Херсонської обласної ради, росіяни не вперше обстрілюють медичні заклади на Херсонщині. В дитячу обласну лікарню вони влучали раніше. В приміщення Червоного Хреста також – у грудні 2022 року. Тоді загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко.

Такі дії окупантів – акти тероризму. Вони використовують не високоточну зброю, б'ють з РСЗВ, артилерії, мінометів. Але об'єкти, по якім вони влучають, – гуманітарні: лікарні, навчальні заклади, де є гуманітарні центри, ДСНС, де база рятувальників, які виїжджають після обстрілів, щоб рятувати людей,

– підкреслив він.

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Мета ворога – завдати шкоди мирному населенню

За його словами, росіяни завдають ударів по лікарнях, по людях, які рятують життя.

По нім б'ють, використовуючи некеровану зброю, а також протипіхотні боєприпаси. Час від часу б'ють по Херсону запалювальними боєприпасами,

– наголосив він.

Соболевський вважає, що все це робиться за для того, щоб якнайбільше завдати шкоди мирному населенню.

"Щоб в Херсоні була атмосфера терору, страху і щоб люди боялися жити на Херсонщині. Але нічого вони цим не досягнуть", – зазначив заступник голови Херсонської обласної ради.

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