Складні ніч і день: в облраді розповіли про наслідки однієї з наймасштабніших атак на Херсонщину

Упродовж доби 19 грудня російські окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак по Херсону й Херсонщині. Унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі й руйнування.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу подробиці. Як відомо, в обласному центрі постраждало 9 людей, зокрема четверо дітей.

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"На жаль, дійсно вчора для Херсона й Херсонщини був складний день і ще складніша ніч. Було багато прильотів і обстрілів", – констатував Соболевський.

Крім РСЗВ, ворог застосував також дрони-камікадзе. Зруйновано три багатоквартирні будинки, освітні й медичний заклади, а також пошкоджено автівки й складські приміщення. За даними голови облради, стан постраждалих стабільний.

Яка ситуація в області

У ДСНС назвали атаку на Херсонщину 19 грудня однією з наймасштабніших. Рятувальники ліквідовували її наслідки до самого ранку 20 грудня.

"Дуже багато прильотів у Бериславському районі й у самому Бериславі, а також у деяких населених пунктах безпосередньо на Дніпрі", – розповів Соболевський.

Ворог застосовував важкі авіабомби. У деяких населених пунктах не лишилось жодної цілої будівлі.

Однак там досі залишаються люди, які відмовляються виїжджати. Вони ледве виживають – тримаються завдяки гуманітарній підтримці.

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Вночі 17 грудня ворог запустив 20 "Шахедів" по території України, сім з яких збили над Херсонщиною. Уламки дронів пошкодили офісні приміщення й будівлі СТО.

Вночі 16 грудня росіяни також обстріляли Херсонщину "Шахедами". Тоді там постраждало троє людей.

Попри все, Херсон не став безлюдним островом. Про те, як живуть мешканці міста, читайте в матеріалі 24 Каналу.