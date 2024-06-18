Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини за добу: є загиблі

Росіяни протягом 17 червня вдарили по 17 населених пунктах Херсонської області. Загинули люди.

Про це 24 Каналу розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що під обстріл потрапили, зокрема, Херсон, Берислав, Кізомис та Антонівка. Унаслідок атаки ворога загинуло двоє людей.

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Яку зброю використовує Росія

"Станом на зараз (ранок 18 червня – 24 Канал) були обстріли й вночі, і зранку, але поки що не було звернуть до медичних закладів", – сказав Соболевський.

Росіяни продовжують використовувати ствольну артилерію, міномети та РСЗВ. Окрім того, противник почав більше застосовувати FPV-дрони.

Ті дрони, які скидають вибухівку по житловій забудові, автомобілях, і коли вони бачать скупчення людей,

– розказав заступник голови Херсонської обласної ради.

Обстріли Херсонщини: новини