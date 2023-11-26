Обстріли Херсонщини з артилерії зменшились, а КАБами збільшились: в чому причина

За минулу добу станом на 26 листопада ворог значно зменшив кількість обстрілів по Херсонщині – лише 58 разів. Хоча раніше росіяни здійснювали до 200 обстрілів на добу.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань пояснив 24 Каналу, що зменшення обстрілів росіян пов'язане з певними погодними обставинами. Водночас загарбники посилили удари по Херсонщині керованими авіабомбами.

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Обстрілюють навіть в негоду

Останню добу до в Херсоні та області вирує негода – потужні зливи, сильний вітер. Ймовірно саме погодні умови вплинули на інтенсивність обстрілів окупантів.

Нещодавно вже були випадки, коли саме негода зменшувала кількість обстрілів окупантів – по обласному центру та правобережжю Херсонщини. Раніше обстрілів дійсно було менше. Однак 26 листопада приблизно о 9 ранку в Херсоні стався потужний вибух. Ймовірно ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ),

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Окупанти навіть у негоду намагаються завдавати ударів по місту Херсон та стріляти по правобережній частині Херсонщині.

0 8.36 в Херсоні пролунав вибух – після сигналу відбою повітряної тривоги.

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Б'ють КАБами й по лівобережжю Херсонщини

Останні місяці росіяни значно збільшили обстріли керованими авіабомбами. Інколи протягом години вони випускали близько 20 КАБів.

Якщо ще пів року назад окупанти скидали 1 – 2 КАБи, то за останній місяць були випадки, коли кількість КАБів, випущених окупантами за добу доходила до 100 одиниць,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Зараз ворог використовує ці бомби для завдавання ударів не тільки по населених пунктах на правобережжі Херсонської області, але б'є ними вже і по лівому берегу. Він атакує плацдарми, які захопили та утримують українські захисники.

"Населені пункти на лівобережжі Херсонщини – Кринки, Пойма, Піщанівка – так само потерпають від КАБів, якими окупанти засипають українські позиції", – зазначив Сергій Хлань.

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