Цілять рідше, але потужніше: які об'єкти насамперед атакують росіяни на Херсонщині

Росіяни продовжують щодня атакувати Херсонську область. Чим далі, тим ворожі удари стають більш нищівними.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зазначивши, що росіяни перейшли на значно важче озброєння. Внаслідок цього жителям Херсонщини противник завдає ще більшої шкоди.

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Чітко знають, куди цілити

Коли окупанти почали застосовувати потужнішу зброю, то, за словами журналістки, можна сказати, що обстріли посилились.

Водночас якщо, наприклад, в статистиці зазначено, що кількісно стало менше обстрілів. Однак їх не стало менше, так би мовити, "якісно". Росіяни іноді цілять рідше, але потужніше,

– наголосила вона.

Напередодні, 27 квітня, вдень і вранці в Херсонській області лунали дуже потужні вибухи. Внаслідок ударів зруйновано один з корпусів університету. Також вранці 28 квітня стався дуже потужний вибух.

Після удару зникло світло в частині Херсонщини. Його відновили буквально впродовж 1 – 1,5 години.

"Терор продовжується. Причому росіяни цілять саме в житлові квартали, в об'єкти інфраструктури. Через їхні атаки пошкоджені газогони, джерела електроенергії. Відповідно зникає постачання електроенергії, води, припиняється рух тролейбусів. Ворог чітко знає, куди цілити", – наголосила Євгенія Вірлич.

Ворог не припиняє обстрілів Херсонської області