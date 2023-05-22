Паніка – подарунок ворогу: Ігнат пояснив, чому передусім варто захищати Київ

У Києві протягом травня мало не щоночі лунає повітряна тривога. Росіяни масовано атакують столицю дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони ефективно знищують ворожі цілі та запобігають страшним наслідкам.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав, що обстріли Києва принципові для ворога, адже столиця – це серце країни.

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Пропаганда підсилює паніку

Росіяни цілеспрямовано атакують Київ, бо тут перебувають всі органи державної влади, банкові фінансові установи тощо. Постійними обстрілами ворог сіє паніку серед цивільного населення.

У ніч проти 20 травня ворог здійснив 11 атаку протягом травня на Київ. Росіяни намагалися завдати удару по ключових об'єктах столиці й виснажити ППО. Усі повітряні цілі були знищені силами й засобам ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будівлі та автомобілі у чотирьох районах Києва.

"У нас народ одразу панікує, якщо щось не так, і ми знаємо наслідки цієї паніки. Черги на заправках, сіль у магазинах скупляють тощо", – зазначив Ігнат.

Паніка – подарунок ворогу, яку російська пропаганда вміло підсилює.

"Ми мусимо не панікувати й "зберігати порох сухим і холодний розум", – сказав речник Повітряних сил.

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Цілі ворожих атак

Ключові цілі російських обстрілів:

виснаження ППО;

пошук ППО;

ураження об'єктів.

Росія ставить комплексні цілі щодо обстрілів України. На думку Ігната, однієї з головних цілей ворожих атак є виснаження української протиповітряної оборони. До того ж на знищення дронів треба витрачати багато зенітних ракет, особливо у нічний час.

Ракети дорогі. Нам навіть не їх вартість важлива, а наявність,

– наголосив речник Повітряних сил.

Постійними атаками росіяни намагаються промацати ППО та з'ясувати місця її розташування. Тому окупанти запускають дрони з різних напрямків і кожен має свій маршрут. Російські військові можуть відстежувати, де був збитий дрон-камікадзе.

Крім того, Росія намагається уразити об'єкти й інколи це вдається. За словами Ігната, треба комплексно реагувати на подібні атаки й продовжувати підсилювати систему протиповітряної оборони України, зокрема мобільні вогневі групи.

Чому потрібна західна ППО

Основою протиповітряної оборони України й досі є радянські комплекси Бук-М1 і С-300. Основне завдання ППО – не допустити появи російської авіації, яка була вигнана.

Перші місяці російського повномасштабного вторгнення вона (російська авіація – 24 Канал) була тут, а тепер просто не залітає, бо її знищують,

– додав Ігнат.

Наразі підсилення західними системами ППО дуже важливе, адже ПЗРК не дістане авіацію на висоті понад 6 кілометрів.

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