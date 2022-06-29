Обстріли наближають цю дату, – Піонтковський про визнання Росії державою-спонсором тероризму

На саміті НАТО ухвалили нову концепцію, яка діятиме до 2030 року. Відповідно до неї Росія – головна загроза світовій безпеці, однак водночас її досі не визнали державою-спонсоркою тероризму.

Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що визнання Росією державою-терористкою достатньо складний та довгий процес.

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"Наскільки мені відомо, сенат Сполучених Штатів Америки вже ухвалив таку резолюцію. Думаю, що кожен новий злочин Росії, зокрема, обстріли українських міст наближають цю дату", – наголосив Піонтковський.

Зеленський вдало використав виступ на саміті

За його словами, президент України Володимир Зеленський дуже ефективно використав свій виступ у світлі світової безпеки перед самітом Північноатлантичного Альянсу. Як зауважив публіцист, у ньому лідер української держави вимагав визнати Росію – державою-терористкою.

"Водночас найголовніше, що вимагав Зеленський, позбавити Росії статусу постійного члена Організації Об'єднаних Націй", – зазначив Піонтковський.

Зеленський закликав визнати Росію – терористичною країною

Президент Володимир Зеленський закликав цивілізовані країни визнати Росію державою-спонсором тероризму через злочини проти мирних жителів України. Він наголосив, що російські нелюди цілеспрямовано бомблять цивільні об'єкти та інфраструктуру.

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За його словами, гатити ракетами по цивільних об'єктах можуть тільки відморожені терористи. Крім того, наголосив, що це не помилкові влучання, а добре прораховані наперед удари окупантів.

Очільник України закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. Водночас Зеленський наголосив, що світ здатний та повинен зупинити російський терор.

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