Масовані атаки на Новий рік: розвідка повідомила про готовність сил оборони
Українські офіційні особи все частіше виступають із заявами про можливий масований обстріл на зимові свята. Проте українські сили оборони дозволять нам відсвяткувати Новий рік.
Про це в ефірі 24 каналу заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. Він переконаний, що окупантів не спинять свята, а навпаки можуть стати приводом для обстрілів.
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Представник Головного управління розвідки України прокоментував ймовірність російських масованих обстрілів у новорічну ніч.
Якщо була атака іранськими дронами у християнське свято День святого Миколая, то чому не може бути в інше свято, християнське, світське, мусульманське, чи в будь-яке інше,
– зазначив Юсов.
Терористична тактика
Андрій Юсов вважає нещодавню заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про ракетні атаки перед Новим роком цілком виправданою. Ці дані підтверджують і заяви українських представників сил оборони та розвідки, адже такою є терористична тактика країни-агресорки.
"Це систематичні акти залякування і атаки на мирну інфраструктуру, що є частиною геноцидної війни проти українців. Цілком логічно, що такі речі можуть продовжуватися", – додав представник розвідки.
Можливі обстріли на Новий рік: дивитися відео
Україна готова
Однак і Україна не мовчки спостерігає, а готується та робить висновки, зазначив Юсов. І після кожного подібного удару все більш ефективно працюють українські енергетики, служби надзвичайних ситуацій та сили оборони.
Хай там що Новий рік ми відсвяткуємо, а в новому році вже Україна буде святкувати, а не режим Путіна,
– підсумував Юсов.
Підготовка новий масованих атак: останнє
- Українці побоюються, що росіяни захочуть зіпсувати Новий рік та посилять ракетний терор. Речник Повітряних Сил розповів, чого варто очікувати від окупантів напередодні зимових свят.
- В ЗСУ переконані, що ні Новий рік, ні Різдво не буде тим, що посилить або стримає загарбників.
- Масовані ракетні обстріли стали однією з основних тактик росіян у війні проти України. Однак специфіка ракетних атак останнім часом змінилася.