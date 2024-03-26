Тактика подвійного удару, – Братчук про особливості російських атак по Одесі
Росія чи не щодня атакує Одесу ракетами й дронами. Останніми днями ціллю ворога є енергоструктура, через що у місті та області проблеми зі світлом. Також є постійні атаки на рекреаційну, портову інфраструктуру.
Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, додавши, що у ніч на 26 березня ворог знову атакував "Шахедами" Південь України. Бойова робота тривала на Миколаївщині.
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Яку тактику обрав ворог для своїх ударів
На Одещині бойової роботи вночі 26 березня не було, але система протиповітряної оборони завжди перебуває у повній готовності. За словами Братчука, дуже хотілося б отримати підсилення ППО, найперше пускові установки й боєкомплект, якими можна знищувати балістику. Вона, а також дрони – це те, що найбільше дошкуляє Одесі, як і багатьом іншим регіонам.
Вчора (25 березня – 24 Канал) пролунали вибухи. Знову балістика, знову з території окупованого Криму й знову тактика подвійного удару – рекреаційна зона, щоб досягти найбільших жертв, а потім друга ракета, яка зазвичай прилітає тоді, коли на місце приїздять рятувальники й медики,
– розповів Братчук.
Внаслідок атаки постраждала рекреаційна зона, два адміністративних будинки знищено. Відомо про трьох постраждалих жінок, які там перебували, але стан їхнього здоров'я задовільний. На щастя, обійшлося без жертв.
Також важливо нагадати, що під час ударів балістикою є дуже мало часу, щоб перейти в укриття і заховатися. Ворог від своєї тактики не відмовився і продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.
Станом на 19 годину 25 березня в регіоні було 300 000 абонентів, які не під'єднані до споживання електроенергії. Поступово всіх під'єднають, але найголовніше, що критична інфраструктура знову витримала,
– наголосив Братчук.
Щобільше, на маршрути вже виходить міський електротранспорт, але у кількості 50% від рухомого складу. Днем раніше, 25 березня, він взагалі не працював через значні пошкодження на об'єкті енергетичної інфраструктури.
Росія обстрілює Одесу: що відомо
- У ніч на 25 березня окупанти запустили по місту "Шахеди" та пошкодили енергоструктуру. У частині Одеси зникло світло. Днем раніше місцева влада повідомила про запровадження графіків відключень електроенергії та закликала людей розумно її використовувати.
- В Одесі є пошкодження об'єктів енергетики, тому перевантаження може призвести до гірших наслідків. Без світла 25 березня залишалося майже 200 тисяч абонентів. Об'єкти критичної інфраструктури відновили, але якщо мережі не витримають навантаження, то кількість людей бе світла може збільшитися.
- Російська армія 15 березня вдарила по Одесі ракетами. Цей обстріл став найбільшим за кількістю жертв у місті від початку повномасштабної війни. Тоді загинуло 20 цивільних. Кількість постраждалих зросла після того, як окупанти вдарили по тому самому місці вдруге, коли там вже перебували рятувальники й медики.