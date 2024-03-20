Обстріли наростають: у Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на Сумщині

Найбільше обстрілів на кордоні з Росією припадає на Сумщину, а також – на Харківщину. Ворог найактивніше атакує ті населені пункти, які розташовані максимально близько до кордону.

Про це 24 Каналу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що внаслідок цього нищиться інфраструктура цих населених пунктів. А також – будинки цивільних.

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"Є, на жаль, і загиблі, і поранені місцеві. Керівництво Сумської області, військово-цивільна адміністрація і раніше неодноразово закликала людей за можливості виїжджати з таких населених пунктів", – сказав Демченко.

Нині місцева влада продовжує роботу для того, аби убезпечити життя людей. Тому проводять евакуацію – вивозять цивільних з прикордонних населених пунктів углиб Сумської області.

Росія посилила атаки

Ворог щоденно обстрілює Сумську, Харківську та Чернігівську області, які на кордоні з країною-агресоркою деокупували українські захисники. За словами речника Держприкордонслужби, від початку березня кількість атак росіян зросла.

Нашими нарядами вже зафіксовано понад 2300 обстрілів, які здійснила Росія, застосовуючи різноманітне озброєння. Зокрема, і авіацію, яка скидає керовані авіаційні бомби. Найбільше обстрілів припадає саме на Сумську область, а також на Харківщину,

– розказав Андрій Демченко.

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