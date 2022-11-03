Росіян уже не цікавлять військові здобутки: Ступак розповів, на що агресор змінив пріоритети

Після поразок на полі бої росіяни змінили пріоритети. Військові здобутки для них тепер другорядне.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про наслідки обстрілів після масованого ракетного удару по Україні 31 жовтня.

Важливо Чи змінять іранські ракети та дрони перебіг війни: у розвідці попередили про нові масовані атаки

Росіяни прагнуть знищити всю інфраструктуру

Ступак зазначив, що росіяни гатять по енергетичній інфраструктурі, оскільки їхній командувач Суровікін – ракетник, спеціалізація якого ракетні удари. Був би танкіст – більше б уваги приділяли танкам, артилерист – артилерії. Їхня мета нині знищити абсолютно всю українську енергетичну інфраструктуру, в нуль.

Навіть не військові здобутки, їх це не цікавить. Таке враження, ніби й війна вже другорядне. Зокрема, ви там по інерції стримуйте наступ на українців на Херсон, а ми тут будемо бити по інфраструктурі,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Ступак розповів, на що агресор змінив пріоритети: дивіться відео

Наше завдання – відновлювати якнайшвидше

Він продовжив, що нині наше завдання намагатись відновлювати пошкодження якнайшвидше. Однак для цього потрібне надзвичайно коштовне обладнання. Тому абсолютно необхідною є ініціатива такого собі енергетичного "Рамштайну".

"Провідні компанії будуть збиратись і допомагати Україні швидко відновлювати обладнання. Це може бути цинічно, але це може бути найкращим моментом відійти від радянського обладнання й перейти на світові енергоощадні технології", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, крім того, європейці й американці працюють над тим, щоб дати нам ППО. Зокрема, вже було повідомлення, що до нас їдуть іспанські й американські системи. Звісно, всю Україну вони не закриють, але здатність росіян пробивати нашу ППО суттєво зменшиться.

Обстріли України: останні новини