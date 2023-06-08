Обстріляли під час евакуації: окупанти завдали цинічного удару по Херсону
Джерело:Олександр Прокудін
Російські солдати 8 червня завдали удару по кількох районах міста Херсон. За попередніми даними, 6 людей постраждали внаслідок обстрілу, ще одна загинула.
У Херсонські ОДА наголосили, що обстрілу зазнали центральні та прибережні райони міста. До цього там проходила евакуація цивільного населення.
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Росіяни цинічно вдарили по Херсону
Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив що російська армія близько 14 години обстріляла Херсон. Чим саме завдали удару окупанти по українському місту – наразі невідомо.
Крім цього, журналісти "Ґрат", які перебувають на місці події, повідомляють про те, що наразі евакуація у прибережних та центральних районах міста призупинена. Вони також повідомляють, що очевидці також чують крики місцевих жителів, однак перевірити інформацію поки не можуть.
У медіа зазначили, що цивільні намагаються сховатися в укриття, щоб не потрапити під обстріл. До того ж у "Ґратах" зазначили, що, за попередньою інформацією, їхні журналісти також потрапили під обстріл.
Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко розповів, що прильоти були по Корабельному району, а також деяких старостатах міста.
У Херсонській ОДА розповіли про постраждалих / Відео з телеграм-каналу Романа Морочка
Попри це, він зауважив, що вода в Херсоні вже декілька годин лишається на стабільному рівні.
Далі у МВС заявили, що станом на 15 годину відомо про щонайменше 3 потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім їм надається необхідна допомога.
Керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів деталі про постраждалих Суспільному. Він зазначив, що внаслідок удару поранені жінка у центрі міста та 2 людей біля Корабельної площі.Зверніть увагу! Мер тимчасово окупованих Олешок Євген Рищук також розповів, що росіяни також обстріляли одну зі школу міста. Попередньо, там збиралися люди, що рятувалися зі своїх затоплених домівок.
Очевидці потрапили під обстріл в Херсоні
Згодом користувачі мережі розповсюдили кілька відео з місця подій у Херсоні. На одному з них волонтери потрапили під обстріл коли евакуювали літнього чоловіка.
Волонтери потрапили під обстріл під час евакуації / Відео з інстаграму andry_boxer
За попередньою інформацією літній чоловік отримав поранення голови. Далі у медіа "Ґрунт" опублікували відео, на якому показали чоловіка ближче.
Літній чоловік отримав поранення від обстрілу / Відео з інстаграму andry_boxer
Наразі чоловік перебуває в безпеці, де йому надають медичну допомогу.
Також під обстріл потрапила й журналістка Суспільного Вікторія Хамаза. Вона допомагала в евакуації місцевим з Корабельного району Херсона, як тоді раптово в місті сталися прильоти.
Журналістка потрапила під обстріл у Херсоні / Відео з телеграм-каналу Суспільного
На щастя, журналістка та люди, з якими вона перебувала на місці подій, не постраждали.
В Офісі Генпрокурора відреагували на обстріл Херсона
В Офісі Генерального прокурора уточнили інформацію щодо постраждалих внаслідок російського обстрілу Херсона. У відомстві зазначили, що розпочали розслідування щодо загиблого та травмованих людей в Херсонській області.
Зокрема, там розповіли, що через удари окупантів у місті загинула цивільна особа, ще 2 людей отримали травми. Попри це, там зазначили, що дані щодо жертв серед населення – ще уточнюються.
Також в одному із сіл Херсонської області через обстріл отримали поранення 4 людини. В області пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. В Офісі Генпрокурора зазначили, що робитимуть усе, аби притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.
У Херсоні проходить евакуація після підриву Каховської ГЕС
- Російські загарбники вночі 6 червня зухвало підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього, кілька населених пунктів Херсонщини опинилися під водою.
- Місцева влада оголосила евакуацію з прибережних до річки Дніпро районів Херсонської області. Людей вивозитимуть до інших областей нашої країни.
- Того ж дня окупанти також вгатили по місту, коли там проходила евакуація. Внаслідок прильоту постраждали правоохоронці.