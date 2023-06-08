Обстріляли під час евакуації: окупанти завдали цинічного удару по Херсону

Російські солдати 8 червня завдали удару по кількох районах міста Херсон. За попередніми даними, 6 людей постраждали внаслідок обстрілу, ще одна загинула.

У Херсонські ОДА наголосили, що обстрілу зазнали центральні та прибережні райони міста. До цього там проходила евакуація цивільного населення.

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Росіяни цинічно вдарили по Херсону

Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив що російська армія близько 14 години обстріляла Херсон. Чим саме завдали удару окупанти по українському місту – наразі невідомо.

Крім цього, журналісти "Ґрат", які перебувають на місці події, повідомляють про те, що наразі евакуація у прибережних та центральних районах міста призупинена. Вони також повідомляють, що очевидці також чують крики місцевих жителів, однак перевірити інформацію поки не можуть.

У медіа зазначили, що цивільні намагаються сховатися в укриття, щоб не потрапити під обстріл. До того ж у "Ґратах" зазначили, що, за попередньою інформацією, їхні журналісти також потрапили під обстріл.

Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко розповів, що прильоти були по Корабельному району, а також деяких старостатах міста.

У Херсонській ОДА розповіли про постраждалих / Відео з телеграм-каналу Романа Морочка

Попри це, він зауважив, що вода в Херсоні вже декілька годин лишається на стабільному рівні.

Далі у МВС заявили, що станом на 15 годину відомо про щонайменше 3 потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім їм надається необхідна допомога.

Керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів деталі про постраждалих Суспільному. Він зазначив, що внаслідок удару поранені жінка у центрі міста та 2 людей біля Корабельної площі.

Очевидці потрапили під обстріл в Херсоні

Мер тимчасово окупованих Олешок Євген Рищук також розповів, що росіяни також обстріляли одну зі школу міста . Попередньо, там збиралися люди, що рятувалися зі своїх затоплених домівок.

Згодом користувачі мережі розповсюдили кілька відео з місця подій у Херсоні. На одному з них волонтери потрапили під обстріл коли евакуювали літнього чоловіка.

Волонтери потрапили під обстріл під час евакуації / Відео з інстаграму andry_boxer

За попередньою інформацією літній чоловік отримав поранення голови. Далі у медіа "Ґрунт" опублікували відео, на якому показали чоловіка ближче.

Літній чоловік отримав поранення від обстрілу / Відео з інстаграму andry_boxer

Наразі чоловік перебуває в безпеці, де йому надають медичну допомогу.

Також під обстріл потрапила й журналістка Суспільного Вікторія Хамаза. Вона допомагала в евакуації місцевим з Корабельного району Херсона, як тоді раптово в місті сталися прильоти.

Журналістка потрапила під обстріл у Херсоні / Відео з телеграм-каналу Суспільного

На щастя, журналістка та люди, з якими вона перебувала на місці подій, не постраждали.

В Офісі Генпрокурора відреагували на обстріл Херсона

В Офісі Генерального прокурора уточнили інформацію щодо постраждалих внаслідок російського обстрілу Херсона. У відомстві зазначили, що розпочали розслідування щодо загиблого та травмованих людей в Херсонській області.

Зокрема, там розповіли, що через удари окупантів у місті загинула цивільна особа, ще 2 людей отримали травми. Попри це, там зазначили, що дані щодо жертв серед населення – ще уточнюються.

Також в одному із сіл Херсонської області через обстріл отримали поранення 4 людини. В області пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. В Офісі Генпрокурора зазначили, що робитимуть усе, аби притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

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