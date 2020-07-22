Мінекономіки турбує велетенський негативний баланс з Росією, Білоруссю та Казахстаном. У відомстві планують відсікати ті товари, які йдуть в Україну з Росії через Білорусь.

Україна продовжує купувати російські товари

Із загального дефіциту на 10 мільярдів доларів, 6 з них – саме з Росією, Казахстаном та Білоруссю. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Незважаючи на закриті ринки, наголосив Петрашко, Україна продовжує багато купувати у цих країн, а це несе велику загрозу економіці. У профільному відомстві знають, як саме товар з країни-агресора потрапляє на українську територію.

Те, що росіянам заборонено експортувати в Україну, вони поставляють у Білорусь, ставлять там штамп, і це вже йде як білоруський товар в Україну,

– розповів Петрашко.

Наразі у Мінекономіки вирішують проблему : як відстежити такі партії товарів та відсікати їхні поставки.

Зверніть увагу! У липні уряд заборонив ввозити на митну територію України залізничні вагони з Російської Федерації. Також з квітня 2020 року діє заборона на постачання електроенергії з Росії та Білорусі.