Офіцер ЗСУ сказав, як росіянам вдається просуватися в районі Очеретиного

Ситуація в районі Авдіївського напрямку залишається дуже складною. Російські військові подекуди мають тактичні успіхи, а наші військові у цілях безпеки переходять на підготовленіші позиції.

Ще з осені 2023 року на Авдіївському напрямку українські військові будували укріплення. Про це 24 Каналу повідомив офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, аби зменшити загрозу для життя та здоров'я.

Читайте детальніше Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ворог має тактичний успіх

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Зокрема, є інформація, що росіяни просуваються в районі Очеретиного. Бої точаться також в районі Бахмутівки та Соловйового. Там росіянам вдалося просунутися вздовж нашої лінії оборони.

Зокрема, за даними Генштабу, за добу 25 квітня на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове наші захисники змогли відбити понад 30 російських атак з використанням важкої бронетехніки.

Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані й тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення,

– наголосив Сергій Цехоцький.

Тож ворог справді має на деяких напрямках в районі Очеретиного певний тактичний успіх.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті: детальніше

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за 25 квітня відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 26 атак, на Лиманському – 20, а на Куп'янському напрямку – 10.

Днями з'явилась інформація, що російські військові, мовляв, захопили Бердичі. Втім, фейк спростували бійці 47-ї окремої механізованої бригади, які утримують населений пункт. Крім того, у 47 ОМБР повідомили, що їхні військові не переміщувалися в Очеретине.

Нагадаємо також, що раніше Володимир Зеленський розкрив намір росіян захопити Часів Яр до 9 травня. Вже після цього окупанти хочуть розгорнути масштабний наступ на Донеччині.