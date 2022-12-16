Очікуємо біля 60 ракет, частина вже в небі України, – Кім про масовану атаку ворога
16 грудня 2022, 08:25Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Росія рано-вранці 16 грудня знову розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Війська агресора випустили близько 60 ракет.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 8:20 повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет. За його словами, на Півночі частина російських ракет вже над територією України.
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Російські ракети вже на Півночі України
Віталій Кім висловив переконання, що українська ППО зіб'є щонайменше 50, а то й більше ракет.