Очікуємо біля 60 ракет, частина вже в небі України, – Кім про масовану атаку ворога

Росія рано-вранці 16 грудня знову розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Війська агресора випустили близько 60 ракет.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 8:20 повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет. За його словами, на Півночі частина російських ракет вже над територією України.

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Російські ракети вже на Півночі України

Віталій Кім висловив переконання, що українська ППО зіб'є щонайменше 50, а то й більше ракет.