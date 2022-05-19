Очікуємо на підпис Байдена, – Зеленський подякував Сенату за виділення 40 мільярдів для України

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Тепер ініціативу повинен підписати президент США Джозеф Байден.

40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру в Україні, – Зеленський

Глава держави у своїх соціальних мережах подякував Сенату за схвалення законопроєкту щодо виділення допомоги Україні. Зеленський заявив, що 40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні.

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Також президент України написав, що очікує, що лідер Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підпише законопроєкт.

Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. 40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону Джозефом Байденом,

– написав Зеленський.

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