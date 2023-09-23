"Хороший маршрут": Буданов пояснив появу дронів біля резиденції Путіна
Невідомі БпЛА лякають москвичів так само, як і севастопольців ракети. Декілька дронів долетіли і до Путіна.
За словами голови ГУР Кирила Буданова, безпілотники не запускають спеціально на резиденції кремлівського карлика. Вони летять у бік інших цілей, але пролітають поруч – транзитом.
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Що дають удари по "Москва-сіті"
Над цією резиденцією (Ново-Огарьово, – 24 Канал) проходить хороший повітряний маршрут на Москву,
– так Буданов прокоментував появу дрона близько до резиденції Путіна.
У діловому кварталі розташовані офіси великих російських компаній і держустанов, зокрема кількох російських міністерств. Тож це своєрідне послання від України: війна стосується всіх, ніхто не лишиться осторонь. Або російський бізнес допоможе зупинити агресію Росії, або стане співучасником злочинів Путіна.
До речі, наша держава б'є точково суто по військових і адміністративних цілях, на відміну від росіян.
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Дрони над резиденціями диктатора
- 5 вересня принаймні один із дронів знищили над селом Завидово у Тверській області. Неподалік від Завидова поряд із селом Козлово розташована державна резиденція "Русь" диктатора Путіна. Відстань між населеними пунктами – близько 15 кілометрів.
- 20 вересня дрон упав недалеко від резиденції Путіна у Сочі. Це сталося приблизно за 25 кілометрів від офіційної резиденції Путіна "Бочаров Ручей". Уперше безпілотник підлетів так близько до сочинської резиденції Путіна.
- У резиденції "Бочаров Ручей" побудовано копію кабінету Путіна з підмосковної резиденції "Ново-Огарьово". Наприкінці травня 2023 року неподалік резиденції "Ново-Огарьово" теж падав дрон. Крім того, у травні 2023 року невідомий дрон вибухнув над Сенатським палацом Кремля, де розташований кабінет Путіна.
- Днями Путін відвідав Великий Новгород. Експерти прокоментували цю вилазку з бункера так, що він шукає для себе запасний Кремль. Адже до Москви уже долітають безпілотники, а Великий Новгород розташований далі. До речі, жити в Москві зараз стало дуже дешево.