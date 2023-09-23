"Хороший маршрут": Буданов пояснив появу дронів біля резиденції Путіна

Невідомі БпЛА лякають москвичів так само, як і севастопольців ракети. Декілька дронів долетіли і до Путіна.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, безпілотники не запускають спеціально на резиденції кремлівського карлика. Вони летять у бік інших цілей, але пролітають поруч – транзитом.

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Що дають удари по "Москва-сіті"

Над цією резиденцією (Ново-Огарьово, – 24 Канал) проходить хороший повітряний маршрут на Москву,

– так Буданов прокоментував появу дрона близько до резиденції Путіна.

У діловому кварталі розташовані офіси великих російських компаній і держустанов, зокрема кількох російських міністерств. Тож це своєрідне послання від України: війна стосується всіх, ніхто не лишиться осторонь. Або російський бізнес допоможе зупинити агресію Росії, або стане співучасником злочинів Путіна.

До речі, наша держава б'є точково суто по військових і адміністративних цілях, на відміну від росіян.

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Дрони над резиденціями диктатора