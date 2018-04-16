Очільниці МОЗ Супрун погрожували та на цьому не зупинилися: у поліції розповіли деталі

Увечері 14 квітня у Києві правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який напередодні телефонував на урядову гарячу лінію із погрозами на адресу тимчасової виконувачки обов'язків міністра охорони здоров‘я Уляни Супрун. Крім того, чоловік може бути причетним ще до чотирьох злодіянь.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у підсумку відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про погрозу або насильство щодо державного або громадського діяча) та розпочали пошуки зловмисника.

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Оперативники Дарницької поліції затримали чоловіка під час отримання посилки, у якій було 100 тисяч гривень: таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому у випадку відмови погрожував влаштувати вибух. Під час розслідування з’ясувалося, що він може бути причетний до чотирьох фактів вимагань: три у Голосіївському та один у Дарницькому районі,

– зазначають правоохоронці.



Поліція затримала киянина, який погрожував Супрун

За їхніми словами, зловмисник є киянином і йому – 31 рік.

Наразі триває розслідування, а з чоловіком спілкуються слідчі. За всіма фактами вимагань поліцейські розпочали кримінальні провадження.

Інших подробиць у поліції не оприлюднили.