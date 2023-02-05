В Одеській міськраді назвали причину аварії в енергетичній системі
В Одесі величезні проблеми в енергетичній системі. Однак цього разу вони пов'язані з аварією на одній з підстанцій.
Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Одеса – без світла, у регіоні масштабна аварія.
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Аварія трансформатора
Обухов зазначив, що перед Одесою є декілька станцій, які видають електрику. На цих станціях є високовольтні трансформатори – це 330 кіловольтів. Один з цих трансформаторів загорівся. Його вже ремонтували декілька разів.
Є навіть відео, як він горить. Там горить мастило, і сказали, що це горить мастило, це не секрет, і вони будуть шукати якісь обхідні шляхи, як можна подати електрику, минаючи цю точку, хоча я думаю, що це дуже непроста задача. Також будуть шукати, де взяти новий трансформатор,
– зауважив депутат Одеської міської ради.
Він додав, що це також неможливо зробити за кілька годин чи за кілька днів.
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Терміни відновлення світла в місті
За словами депутата Одеської міської ради, ніхто не каже конкретних термінів відновлення електропостачання в місті. Однак можна припустити, виходячи з того, що було перед цим. У Одесі після останнього обстрілу електроенергії не було десь тиждень.
"Коли тривав цей обстріл, то казали, що десь за тиждень вони все відремонтують. Ось вони відремонтували, запустили, й воно загорілось. А тепер вони кажуть, що це буде в декілька разів довше. Тобто, це може бути декілька тижнів", – наголосив Обухов.
Ситуація зі світлом в Одесі: останні події
- На одному з енергетичних об'єктів НЕК "Укренерго" виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю знеструмило Одеський район та сам обласний центр.
- На одному з об'єктів Укренерго 4 лютого сталася масштабна аварія, яка знеструмила майже 500 тисяч абонентів. Критичну інфраструктуру обласного центру вже заживили.
- Жителям Одеси слід бути готовими до обмеження подачі струму через аварію на одному з енергооб'єктів регіону. Також скорочення електропостачання найближчими днями стосуватимуться споживачів, які проживають в Одеській області.