Одеська область вийшла з червоної зони 25 квітня, але може невдовзі туди повернутись. Показники захворюваності в регіоні почали різко зростати. За деякими параметрами Одещина вже перетнула межу червоної зони або наближається до них.

Ці висновки базуються на статистиці поширення COVID-19, яку опублікували 27 квітня. Дані МОЗ свідчать про те, що регіон перебуває на рівні 82,1% від рівня епідпорогу.

До теми МОЗ оновило карантинні зони: скільки регіонів залишаються червоними

Наскільки збільшилась кількість пацієнтів

Найбільш загрозливою є статистика госпіталізацій.

Бар'єр червоної зони – менше ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення.

За добу 25 квітня середній показник госпіталізацій Одещини – 56,7 на 100 тисяч.

А вже за 26 квітня в Одеській області госпіталізували 69,1 особи на 100 тисяч населення.

Швидкість поширення коронавірусу в регіоні

За коефіцієнтом виявлення випадків інфікування Одеська область стоїть на межі – 19,9%. Тобто майже перетнувши поріг червоної зони – 20%. Якщо за добу 27 квітня виявлять більше інфікувань, то ситуацію можна буде назвати критичною.

Що відбувається в лікарнях

Ситуація із завантаженістю ліжок з доступом до кисню також невтішна. Станом на 26 квітня 63,4% з них були зайняті. Межею для переведення до червоної зони є 65% зайнятих ліжок із киснем.

Зверніть увагу! Одеська область вийшла з червоної зони 25 квітня. Там скасували частину обмежень, а школярі Одеси почали повертатись за парти. Рішення про це ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій за день до цього.



Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу