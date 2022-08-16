Активна ворожа авіація, російські кораблі досі в морі, – Братчук про загрозу обстрілів Одещини

У ніч з 15 на 16 серпня на Одещині тричі лунали сигнали повітряної тривоги, однак, на щастя, обстрілів не було. Утім ця загроза нікуди не зникла, адже ворог доволі активізувався.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він також додав, таких "тривожних" ночей не було вже кілька тижнів, хоч тривоги були нетривалими.

Важливо Про другий фронт поки не мовиться, – Братчук про ситуацію в Придністров'ї

Загроза обстрілів Одещини залишається

Братчук наголосив, що зросла активність повітряної ворожої розвідки. Так само активізувалась ворожа авіація, яка теж проводить відповідну розвідку.

До теми У небі над Одещиною ЗСУ знищили російський безпілотник, ще один "мінуснули" на Сході

Не забуваємо і про те, що в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, які несуть на борту крилаті ракету типу "Калібр",

– зазначив речник Одеської ОВА.

Він також додав, ракетні удари, звісно, загрожують не лише Одесі чи Одеському регіону, а й іншим областям нашої держави.

Братчук про загрозу обстрілів Одещини: дивіться відео

Загроза з Криму теж не зникла

Братчук також зауважив, незважаючи на нещодавні події на окупованому півострові Крим, загроза ракетних ударів звідти також нікуди не зникла.

"Події, які відбулись, у Криму, наприклад, зранку або кілька днів тому на аеродромі "Саки". Таке враження, що Крим намагається з феєрверком повернутись у рідну українську гавань", – підкреслив Братчук.

Ситуація на Одещині: останні новини