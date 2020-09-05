В Одеській області 5 вересня водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався у дерево. У результаті ДТП постраждали четверо людей.

До рятувальників 5 вересня, о 00:25 надійшло повідомлення про те, що біля селища Великодолинське Овідіопольського району трапилася ДТП, повідомляє пресслужба ДСНС.

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На місці надзвичайники з’ясували, що водій легкового автомобіля "ВАЗ 2101" не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії постраждали четверо людей: водій та троє його пасажирів.

Співробітники ДСНС дістали з понівеченого салону автомобіля потерпілих водія та двох пасажирів. Ще один пасажир залишив салон самостійно до прибуття підрозділу. Постраждалих госпіталізували.

На місці працювали 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників.

ДТП трапилася поблизу селища Великодолинське: карта