В Одеській області колишній співробітник поліції вимагав гроші від 33-річної веб-моделі. Якби жінка не платила йому, експравоохоронець погрожував розпочати проти неї кримінальне провадження за розповсюдження порнографії.

На дії поліцейського поскаржилась жінка, яку він шантажував. Вона повідомила, що щомісяця була змушена платити так званому стражу порядку по 600 доларів.

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Шантажем займався колишній оперуповноважений

Правоохоронці з'ясували, що справді у такий незаконний спосіб свій бюджет поповнював 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Гроші жертва шантажу перераховувала на банківські картки, як правоохоронця, так і членів його родини.

Проти колишнього поліцейського розпочали провадження

Зібрані докази працівники внутрішньої безпеки Нацполіції передали управлінню Державного бюро розслідувань у Миколаєві. Розпочали кримінальне провадження за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Під час того, як фігурант справи отримував чергові 600 доларів, його і затримали та провели обшук. Поки що експравоохоронець перебуває в ізоляторі, суд обере йому запобіжний захід.

Зверніть увагу! Якщо провину колишнього оперуповноваженого доведуть, то він може опинитись за ґратами терміном від 5 до 10 років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Експоліцейського затримали на гарячому / Фото Нацполіції

Чоловік вимагав 600 доларів / Фото Нацполіції

У машині провели обшук / Фото Нацполіції

Дивіться відео поліції: