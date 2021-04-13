У Подільську ввечері 12 квітня чоловік вбив подружжя у їхньому власному будинку. Про смерть повідомила сусідка – вона викликала поліцію.

Службовий пес вийшов на слід та привів до будинку колишнього співмешканця померлої. 45-річного чоловіка затримали.

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Що відомо про вбивство

Як встановили правоохоронці, напередодні подружжя приймало гостя. Вони разом сіли за стіл та випивали.

На ранок сусідка прийшла до жінки, але у будинку було тихо. Тоді вирішила зайти в середину.

Там вона виявила тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибула група слідчих та кінологів.

Наразі вони встановлюють причетних до вбивства та обставини інциденту.



Слідчі розслідують подвійне вбивство / Фото Нацполіція

За даними телеграм-каналу "Одесса Сейчас", їх зарізали, потім роздягли і затягли в ліжко.

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Яка передбачена відповідальність

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство двох та більше осіб.

Якщо провину затриманого колишнього співмешканця доведуть, йому загрожуватиме від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Як проходить розслідування: відео