Про це повідомили на сторінці Ізмаїльського СІЗО 20 травня. Виявили передачу цього варення на 2 дні раніше.

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Підозрілу банку з варенням передали жінці, яка перебуває в слідчому ізоляторі. Що ще було в посилці – не повідомляють.

Наркотичну речовину виявили, оскільки варення погано розмішали. У ньому залишились крупинки білої порошкоподібної речовини.

Працівники ізолятора припустили, що це наркотик метадон. Однак напевне буде зрозуміло лише після експертизи.

Про виявлену знахідку повідомили правоохоронцям. Наразі невідомо чи відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку.

Зверніть увагу! У Вінницькій області 6 травня затримали угруповання, яке займалось доставлянням наркотиків у місця позбавлення волі. Зловмисників впіймали поблизу виправної колонії, а у автівці знайшли наркотичні засоби. На гарячому їх впіймали слідчі поліції та бійці КОРДу.