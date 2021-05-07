Наркоділків 6 травня практично на гарячому впіймали слідчі поліції та бійці КОРДу. Під час обшуків у машині, окрім наркотиків, виявили й спецпристрої, з допомогою яких і здійснювали поставки.

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Що вилучили під час обшуку автівки:

Sim-картки.

Банківські картки.

Гроші.

Пакет з канабісом.

Інші наркотичні засоби та спецпристрої.

Зловмисників затримали неподалік від колонії / Фото МВС

Поставки координував "смотрящий"

Усі речові докази направили на експертизу. У поліції кажуть, що зафіксували щонайменше 10 випадків перекидання наркотиків на територію колонії. Постачання координувв так званий "смотрящий" та його довірена ососба. Вони і розподіляли отримані "посилки" серед засуджених.

Зверніть увагу! Обшуки також провели і серед ув'язнених. У них так само знайшли і sim-картки,і мобіліьні телефони, а також наркотики.

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Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Наразі затримані перебувають в ізоляторі. Їм оголосили підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це вони можуть потрапити за ґрати на термін до 10 років. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Дивіться відео затримання: