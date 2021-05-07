Наркодельцов 6 мая практически с поличным поймали следователи полиции и бойцы КОРДа. Во время обысков в машине, кроме наркотиков, обнаружили и спецустройства, с помощью которых и осуществляли поставки.

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Что изъяли при обыске машины:

Sim-карты.

Банковские карты.

Деньги.

Пакет с каннабисом.

Другие наркотические средства и спецустройства.



Злоумышленников задержали неподалеку от колонии / Фото МВД

Поставки координировал "смотрящий"

Все вещественные доказательства направили на экспертизу. В полиции говорят, что зафиксировали по меньшей мере 10 случаев переброски наркотиков на территорию колонии. Снабжение координировал так называемый "смотрящий" и его доверенный человек. Они и распределяли полученные "посылки" среди осужденных.

Обратите внимание! Обыски также провели и среди заключенных. У них так же нашли и sim-карты,и мобильные телефоны, а также наркотики.

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Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Сейчас задержанные находятся в изоляторе. Им объявили подозрение за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств. За это они могут попасть за решетку на срок до 10 лет. Вскоре суд изберет им меру пресечения.

Смотрите видео задержания: