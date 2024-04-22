На Одещині вибухи: область атакують "Шахеди"

Вночі 22 квітня окупанти вкотре атакують "Шахедами". Повітряну тривогу оголосили на Одещині.

Тривогу в Одеській області оголосили близько 00:50. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про вибухи в Одеській області

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 01:07 "Думська" написала, що в області працює ППО. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ о 00:44 написали, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.

Важливо! У ніч на 20 квітня окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено 3 розвідувальні БпЛА – 2 "Орлан-10" і один "Суперкам".